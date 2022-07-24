Кризис в стране никогда не был помехой не зарабатывать деньги! Сейчас можно работать в интернете и работа вебкам именно один из таких видов заработка! Простой порог входа в эту индустрию позволяет очень быстро начать зарабатывать уже через 5-7 дней!

Что нужно знать для работы вебкам?

Самое основное требование для работы вебкам моделью — это совершеннолетие! Тут смогут работать только достигшие 18 лет! Свой возраст необходимо будет подтвердить паспортом и это обязательное требование всех студий — они без этого не смогут вас взять вебкам моделью!

Далее нам нужно найти подходящую студию для работы! Тут всегда строит выбор — каким образом лучше работать в вебкам бизнесе — онлайн или в студии в городе офлайн? Давайте разберем все плюсы и минусы этих студий!

Офлайн вебкам студия в вашем городе

Это обычно хорошо оборудованная квартира или другое помещение с большим количеством профессионального оборудования! Часто есть личный визажист, хороший профессиональный свет и красивое рабочее место, профессиональная камера или несколько, иногда даже есть свои переводчики для общения! Также еще из плюсов:

Быстро научат всем основам и быстро выведут на заработок

Разные бонусы (путевки, походы вебкам моделям в СПА, салоны красоты) все это бесплатно

Вам нужно только прийти и начать работать! Но есть и свои минусы:

Большую часть своего заработка (от 50% и выше) вы должны оставить студии

Могут иногда записывать видео с вами и потом шантажировать этим

Не всегда это законно, большинство вебкам агенств работает «под прикрытием» и бывают маски — шоу

Строгие правила и график

Нужно ездить постоянно и добираться в эту студию

Есть только в больших городах СНГ

Так что как для начала не совсем плохой вариант, но стоит подумать — кому вы отдаете свои 50-70% заработка и еще вариант получить порцию шантажа! Поэтому мы вам советуем начинать с онлайн студий!

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Онлайн вебкам студии

Тут тоже есть свои особенности — этих студий на просторах интернета достаточно большое количество и что именно выбрать мы вам подскажем далее!

Из плюсов работы в вебкам онлайн из дома:

Гораздо меньший процент — 3-7% максимум они возьмут за свои услуги Не нужно никуда ездить — можно работать на дому Все настройки техники они возьмут на себя Нужен только ноутбук и желательна веб камера в формате HD Очень быстрое обучение через скайп уже существующей моделью — в их интересах научить вас как можно быстрее и что бы вы начали работать вебкам через 5 дней Выплата на карты, крипту, электронные кошельки 2 раза в месяц! Минимальное знание английского Оплата на 2-й месяц уже от 2000$

Из минусов таких студий:

Отсутствие строгих правил и графика приводит к расхлябанности и вы начинаете лениться работать и меньше зарабатываете — нужно обязательно самостоятельно составить себе график и его придерживаться Если хотите оплату больше чем 2 раза в месяц — есть дополнительный процент за срочный вывод средств Нужно самостоятельно обустраивать рабочее место и постепенно самостоятельно покупать хоть какую либо хорошую камеру для трансляции и освещение

ТОП вебкам студий для работы моделью

Что бы проще было выбрать такую онлайн вебкам студию — мы стоставили список самых надежных и популярных студий с быстрым обучением. Вам нужно просто выбрать ту, которая больше понравилась и нажать кнопку «Регистрация» и пройти простую регистрацию! Вам перезвонит менеджер и уже далее расскажет подробности!

Вебкам студия Camwork

Самая популярная студия на просторах СНГ — тут работает подовляющее большинство вебкам моделей. Пройти регистрацию в этой студии можно по этой ссылке!

Студия Камворк

Что они предлагают?

Для начала работы не требуется никаких затрат. Начните работу прямо сейчас. Все что вам нужно: компьютер с веб камерой, планшет или телефон и желание зарабатывать. По вашему желанию мы можем выплачивать деньги ежедневно и ваш первый заработок вы сможете получить уже сегодня!

Вебкам студия Grandmodels

Тоже одна из популярный и ответственных студий на просторах СНГ — большое количество регистраций вебкам моделей ежедневно и быстрое обучение по скайпу! Пройти регистрацию в Grandmodels можно тут!

Вебкам студия Gramdmodels

1. Свободный график и отсутствие штрафов;

2. Консультация и помощь операторов + технических специалистов с моментальным ответом круглосуточно;

3. Возможность работать с любой точки мира в любое время с любого устройства (с ноутбука, компьютера, планшета или смартфона);

4. Можно работать с документами любой страны и республики

5. Обучение от действующих вебкам моделей в виде голосовых конференций (помимо базового обучения, ты можешь в любой момент записаться на консультацию и обсудить работу с настоящей вебкам моделью, которая даст тебе полезные советы);

6. Огромный выбор платежных систем и банков для получения заработка, возможность заказа ежедневных выплат с зачислением на твои реквизиты всего за 15-20 минут;

Вебкам студия Bonnycam

Также хорошая студия для работы, немного менее популярная среди моделей — но со своими плюсами! Регистрация на Bonnycam тут!

Онлайн студия Bonnycam

Работа вебкам моделью через студию BunnyCam приносит от 80 до 97% дохода. Это самый высокий процент среди всех студий! Поверь, лучше не найдешь

Ордера на вывод средств обрабатываются круглосуточно, без выходных. Ни одна студия не делает работу с выплатами так часто, как мы!

Вебкам работа через нашу студию избавляет вас от холдов и платежных периодов на некоторых сайтах. У кого-нибудь видели такое? И мы не видели, а у нас есть

Минимальная сумма вывода — $1.00. Вам ничего не стоит попробовать вебкам работу на дому и сразу ощутить реальные деньги!

Плюсы и минусы работы веб моделью

Какие подводные камни работы веб моделью

Работа веб моделью (вебкам) из дома

Очень большое количество положительных моментов работы вебкам прям из дома! Вы не привязаны к поездкам на студию, работаете когда вам удобно и график составляете такой, как вам нужен! Это абсолютная независимость от работодателя — только вы сами себе начальник! Оплата всегда за работу моделью приходит на карту или криптокошелек, зарплата всегда в долларах и вывести можно довольно просто!

Работа вебкам на дому совершенно не сложный процесс — все технику вам поможет настроить онлайн студия, трансляцию делать желательно на HD камеру. немного опрятней оформить рабочую комнату и небольшой свет — и все! Можно работать!

Что делать — если нет возможно работать вебкам из дома? Например вы живете не сама и это очень не удобно! Ищите на вебкам форумах (по типу liveshow.ru) себе напарницу в своем городе — снимите себе квартиру и работайте там вдвоем посменно! Вот один из выходов в данной ситуации! Там бывают такие объявления по типу «Ищу напарницу для работы веб моделью»

Работа вебкам для пары

Довольно популярный запрос на вебкам сайтах — любят смотреть на пары М+Ж или Ж+Ж! Работать парой в сфере вебкам так же прибыльно и довольно не сложно! Почти все сайты готовы сотрудничать с вебкам парами в разных форматах! Зарабатывают такие пары значительно больше чем просто веб модель соло! Так что если есть такая возможность — всегда можно работать парой и зарабатывать еще больше!

работа парой в вебкам

Выводы

Выводи по работе вебкам вы теперь можете делать самостоятельно! Где лучше работать — решать только вам, если вы совсем новичек — советуем начать с онлайн студии с полным обучением! Через пару месяцев ваш заработок составит более 2000$ и это только начало! Тут главное дисциплина! Удачи вам в вашем выборе!